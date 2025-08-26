Im Landkreis Dahme-Spreewald kommt ein Auto von der Fahrbahn ab und fährt gegen einen Baum. Der Fahrer und ein Kind im Wagen werden schwer verletzt. Und eine weitere Insassin stirbt.

Lieberose - Bei einem Autounfall in Lieberose (Landkreis Dahme-Spreewald) ist eine Insassin ums Leben gekommen. Die 84-Jährige wurde am Montagnachmittag auf der B320 so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte. Der 84 Jahre alte Fahrer und ein sechs Jahre altes Kind wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache. Ersten Erkenntnissen zufolge kam das Auto des 84-Jährigen zwischen Lieberose und Lamsfeld von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.