Ein Auto kommt in Rheinsberg von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Zwei Menschen werden schwer verletzt – ersten Erkenntnissen zufolge trugen beide keinen Gurt.

Auto prallt gegen Baum – Zwei Schwerverletzte in Rheinsberg

Rheinsberg - Bei einem Verkehrsunfall in Rheinsberg-Kleinzerlang (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) sind am Montagabend zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 42 Jahre alte Autofahrer war laut Polizei auf der Canower Straße in Richtung Bundesstraße 122 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Zunächst streifte das Auto auf der linken Seite mehrere Bäume, bevor es auf der rechten Straßenseite frontal gegen einen Baum prallte. Der Fahrer und seine 43 Jahre alte Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, der Fahrer wurde mit einem Rettungswagen gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen trugen beide Insassen keinen Sicherheitsgurt. Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle hinzugezogen. Die Canower Straße war für die Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 2.00 Uhr nachts voll gesperrt. Der Schaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.