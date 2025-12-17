Am Mittwochvormittag verliert ein Mann die Kontrolle über seinen Waagen und prallt gegen einen Brückenpfeiler. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät.

Golzen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B176 zwischen Golzen und Laucha (Burgenlandkreis) ist ein Mann gestorben. Der Fahrer kam laut der Polizei aus bisher unbekannten Gründen am Mittwochvormittag von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler. Das Auto geriet durch den Zusammenstoß in Brand. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Über die Identität des Toten gab es bisher noch keine Informationen. Es gab keine weiteren Verletzten, hieß es von der Polizei weiter. Aufgrund von Lösch- und Bergungsarbeiten kam es demnach zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen.