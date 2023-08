Berlin - Gegen eine Laterne ist ein Auto in der Nacht in Berlin-Neukölln gekracht. Danach beobachteten Zeugen, wie zwei Menschen aus dem Wagen ausstiegen und flüchteten, wie die Polizei in Berlin am Freitag mitteilte. Die Laterne wurde so heftig beschädigt, dass Einsatzkräfte sie absägen mussten. Der Unfall ereignete sich gegen 1.00 Uhr, als der Mietwagen mit erhöhter Geschwindigkeit von der Johannisthaler Chaussee in die Rudower Straße abbiegen wollte. Ob die beiden Insassen verletzt wurden, ist laut Polizei unklar - die Airbags des Autos hätten aber ausgelöst.