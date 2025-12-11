Varel - Ein 56-Jähriger ist im Landkreis Friesland mit seinem Wagen gegen eine Mauer geprallt und schwer verletzt worden. Einsatzkräfte versorgten ihn am Abend vor Ort und ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er war in Varel einem Sprecher zufolge auf nasser Fahrbahn von einer Bundesstraße abgekommen, über ein Beet gefahren und dann in die Mauer gekracht. Durch den Aufprall kippte das Auto auf die Beifahrerseite. Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar.