Warum kam ein junger Autofahrer nach dem Überholen von der Fahrbahn ab? Die Polizei ermittelt nach einem tödlichen Unfall in Gehrde.

Gehrde - Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Gehrde (Landkreis Osnabrück) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben war der Mann auf der Neuenkirchener Straße in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als er ein anderes Fahrzeug überholte. Anschließend kam er demnach aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum.

Der 26-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit. Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb er den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.