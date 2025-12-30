Drei Jugendliche sind im Auto unterwegs, dann kommen sie von der Straße ab - die Fahrt endet an einem Baum.

Hesel - Bei einem Autounfall im Landkreis Leer sind zwei Jugendliche verletzt worden. Kurz nach Mitternacht kam ein 18 Jahre alter Fahrer aus zunächst unbekannten Gründen mit seinem Wagen in einer Linkskurve in Hesel von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte.

Das Auto rammte einen Baum. Der Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt, seine beiden Begleiter im Alter von 15 und 17 Jahren erlitten Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte sie.