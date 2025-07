Saalburg-Ebersdorf - Das Auto eines 64-Jährigen ist in die Talsperre Bleiloch gerollt und dort versunken. Der Mann hielt am Mittwochabend mit seinem Geländewagen unterhalb des Wetterawegs in Saalburg-Ebersdorf (Saale-Orla-Kreis) an, um Fotos zu schießen, wie die Polizei mitteilte. Als er das auf einer schrägen Ebene abgestellte Auto verließ, rollte es demnach bergab ins Wasser und versank vollständig.

Die Feuerwehr habe den Wagen schließlich geborgen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverunreinigung wurde eingeleitet. Menschen oder Tiere seien nicht zu Schaden gekommen.