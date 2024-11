Meppen - Ein 41 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Meppen im Emsland lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei mit seinem Wage frontal gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Andere Autos sind demnach an dem Unfall in der Nacht zum Sonntag nicht beteiligt gewesen. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Warum der Mann mit seinem Fahrzeug von der Straße abkam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.