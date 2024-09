Ein Auto gerät bei Pirna in den Gegenverkehr. Drei Menschen werden schwer verletzt - darunter ein neunjähriger Junge.

Pirna - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Laster auf einer Straße zwischen Lohmen und Pirna in der Sächsischen Schweiz sind zwei Erwachsene und ein Kind schwer verletzt worden. Die 38-jährige Autofahrerin, ein neunjähriger Junge, der mit in ihrem Wagen saß, sowie der 49 Jahre alte Fahrer des Lasters wurden von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden wurde auf etwa 380.000 Euro geschätzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 38-Jährige am Dienstagnachmittag aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und kippten auf eine angrenzende Fläche. Zwei weitere Autos wurden durch umher fliegende Trümmerteile beschädigt. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte rund zwölf Stunden.