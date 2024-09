Pirna - Eine 38-jährige Autofahrerin ist einen Tag nach einem Unfall gestorben. Die Frau war in der Nähe von Pirna bei einem Zusammenstoß zwischen ihrem Wagen und einem Lkw schwer verletzt worden. Sie starb am Mittwoch in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall am Dienstag waren auch ein neun Jahre alter Junge, der im Wagen der Frau saß, und der 49 Jahre alte Lastwagenfahrer schwer verletzt worden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten weiter an.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 38-Jährige auf einer Straße zwischen Lohmen und Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) aus bisher nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Beide Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab und kippten auf eine angrenzende Fläche. Zwei weitere Autos wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Die Bergung der Fahrzeuge dauerte rund zwölf Stunden.