Eilenburg - Ein Autofahrer hat in Nordsachsen laut Polizei einen Unfall verursacht, bei dem ein Radfahrer getötet und ein weiterer schwer verletzt worden sind. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 48-Jährige in Eilenburg am Samstag links an mehreren Fahrzeugen vorbeigefahren, die an einer roten Ampel warteten. Dafür nutzte er die Gegenfahrbahn und einen Radweg. Sein Auto stieß mit den entgegenkommenden Radfahrern zusammen.

Ein 86-Jähriger wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der andere, 60 Jahre alte Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Atemalkoholtest habe bei den Autofahrer einen Wert von 0,52 Promille ergeben. Gegen den 48-Jährigen werde nun unter anderem wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.