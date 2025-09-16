Ein Autofahrer kommt mit seinem Wagen in Südthüringen von der Straße ab und verunglückt tödlich. Seine Beifahrerin hat mehr Glück.

Föritztal - Ein Autofahrer ist im Kreis Sonneberg mit seinem Wagen einen Abhang hinabgestürzt und ums Leben gekommen. Das Fahrzeug war am Montagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen von einer Straße in Föritztal-Heinersdorf abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Es rollte den Abhang hinab und blieb vor einem Fluss liegen. Der 58-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine 78 Jahre alte Beifahrerin überlebte und kam verletzt ins Krankenhaus.