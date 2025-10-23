Ein 58-Jähriger kommt nahe der Landesgrenze von Niedersachsen und NRW mit seinem Auto von einer Straße ab und wird lebensgefährlich verletzt. Für die Bergung setzt die Feuerwehr schweres Gerät ein.

Brockum - Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist in der Gemeinde Brockum nahe der Landesgrenze von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen mit seinem Wagen verunglückt und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr der Gemeinde Wagenfeld mitteilte, war das Auto von einer Straße im Landkreis Diepholz abgekommen. Dabei touchierte es einen Baum und landete anschließend auf einem Feld. Warum es dazu kam, ist nicht bekannt.

Die Feuerwehr befreite den Fahrer, der in dem Wrack eingeschlossen war. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik. Insgesamt waren rund 40 Kräfte mehrerer Feuerwehren aus Niedersachsen und NRW sowie Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Polizei nahm Ermittlungen zum Unfallhergang auf.