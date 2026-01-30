Bei winterlichem Wetter verliert eine Fahranfängerin die Kontrolle über ihr Auto. Der Wagen überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen. Einsatzkräfte müssen die eingeklemmte Frau befreien.

Westerwalsede - Eine 18-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 223 bei Westerwalsede (Landkreis Rotenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahranfängerin geriet in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen ins Schleudern, wie die Feuerwehr mitteilte. Nach Angaben der Polizei könnte die winterliche Witterung eine Rolle gespielt haben.

Das Fahrzeug überschlug sich und prallte nacheinander gegen zwei Bäume. Dabei wurde der Wagen im Dachbereich stark eingedrückt und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten zur Unfallstelle aus. Die Einsatzkräfte befreiten die 18-Jährige mit hydraulischem Rettungsgerät aus dem Wrack. Anschließend wurde sie nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Rotenburg gebracht.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Die Kreisstraße war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.