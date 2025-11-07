Ein 23-Jähriger ist mit seinem Auto in Richtung Erfurt unterwegs, als er von der Fahrbahn abkommt. Die Polizei vermutet Probleme mit der Bereifung.

Ein Unfall auf der A4 bei Hohenstein-Ernstthal sorgt am späten Abend für Sperrungen und einen Verletzten. (Symbolbild)

Hohenstein-Ernstthal - Auf der Autobahn 4 in Richtung Erfurt hat sich ein Auto überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 23-jähriger Fahrer gegen 23 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab – vermutlich wegen mangelhafter Bereifung. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, konnte dieses jedoch kurze Zeit später wieder verlassen. Der Sachschaden wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Der rechte und der mittlere Fahrstreifen waren für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.