Der Wagen einer betrunkenen Autofahrerin überschlägt sich in Berlin-Wilhelmsruh. Trotz des schweren Unfalls werden die Frau und ihre Beifahrerin nur leicht verletzt.

Ein Auto überschlägt sich in Berlin-Wilhelmsruh. (Symbolfoto)

Berlin - Ein Autofahrerin hat am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über ihren Wagen verloren und sich damit in Berlin-Wilhelmsruh überschlagen. Die 39-Jährige und ihre Beifahrerin, 19 Jahre alt, verletzten sich leicht, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen rammte demnach auf der Hauptstraße zunächst ein geparktes Auto. Dieses schob durch die Wucht des Aufpralls ein weiteres abgestelltes Fahrzeug vor sich her. Die „B.Z.“ berichtete zuerst.Anschließend überschlug sich den Angaben zufolge der Wagen der 39-Jährigen. Eine Atemalkoholkontrolle bei der Fahrerin ergab laut Polizeiangaben 2,2 Promille. Warum das Auto gegen die geparkten Fahrzeuge stieß und wie schnell der Wagen unterwegs war, teilten die Beamten nicht mit.