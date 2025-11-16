Rechenberg-Bienenmühle - Sturzbetrunken hat eine Frau im Landkreis Mittelsachsen einen Unfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Die 64-Jährige kam in Rechenberg-Bienenmühle mit ihrem Wagen von der Straße ab, prallte gegen einen Baum, überschlug sich und kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen, wie die Polizei mitteilte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,98 Promille. Die Polizei stellte den Führerschein der Frau sicher und leitete ein Strafverfahren ein.