Petriroda - Eine 20-jährige Fahrerin hat sich mit ihrem Auto bei Petriroda (Landkreis Gotha) mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau am Dienstagnachmittag kurz vor dem Ortseingang zunächst nach rechts von der Straße ab. Dann überschlug sich das Auto mehrfach. Rettungskräfte brachten sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Die Straße wurde für rund eine Stunde voll gesperrt. Warum das Auto von der Straße abkam, ist bislang unklar.