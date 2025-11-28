Nach einem Unfall nahe Gollmitz wird eine 55-Jährige schwer verletzt aus ihrem Auto befreit. Wie ist es dazu gekommen?

Nordwestuckermark - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109 nahe der Abfahrt Gollmitz (Landkreis Uckermark) ist eine 55 Jahre alte Fahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Einsatzkräfte kurz vor Mitternacht am Donnerstag ein auf der Seite liegendes Auto vor, in dem die Frau eingeklemmt war.

Die Feuerwehr befreite die Schwerverletzte mit schwerem Gerät. Den Angaben zufolge gab es Hinweise darauf, dass gesundheitliche Probleme der Fahrerin zu dem Unfall beigetragen haben könnten. Die Frau kam ins Krankenhaus. Die Bundesstraße 109 war für mehrere Stunden voll gesperrt.