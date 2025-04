Teutschenthal - Zwei Menschen haben sich bei einem Autounfall in Teutschenthal (Saalekreis) leicht verletzt. Am Sonntagabend sei eine Autofahrerin oder ein Autofahrer an einer Kreuzung im Ortsteil Holleben von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen. Infolge des Unfalls verletzten sich die beiden Insassen leicht. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache und der genaue Hergang des Unfalls waren am Morgen noch unklar. Zuvor berichtete die „Mitteldeutsche Zeitung“.