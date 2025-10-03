Auf einer Landstraße im Landkreis Aurich kommt ein Auto von der Fahrbahn ab. Der Wagen überschlägt sich mehrere Male. Der Fahrer kann sich aus dem Wrack retten.

Mit schweren Verletzungen kommt ein Autofahrer nach einem Unfall im Landkreis Aurich in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Großefehn - Ein Autofahrer hat sich mit seinem Wagen im Landkreis Aurich mehrfach überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 26-Jährige sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach mit seinem Auto in einer Kurve einer Landstraße in Großefehn von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Dort streifte der Wagen vier Bäume, überschlug sich mehrfach und landete schließlich auf einer Wiese. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Wrack befreien. Er kam laut Polizei am Morgen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.