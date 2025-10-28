Crash auf der Autobahn 38: Ein Wagen kommt von der Straße ab, rammt ein Schild, überschlägt sich. Der Unfall mit zwei Verletzten hat auch Auswirkungen auf den Verkehr.

Nach einem Unfall bei Schafstädt blieb ein Auto auf dem Dach liegen. Zwei Menschen wurden verletzt, die A38 Richtung Leipzig war eine Stunde gesperrt. (Symbolbild)

Schafstädt/Halle - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 38 am Montagnachmittag verletzt worden. Ein 76-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Leipzig unterwegs, als er bei Schafstädt im Saalekreis von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen, geriet in den Straßengraben und kollidierte mit einem Hinweisschild und der Leitplanke. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stehen, heißt es weiter.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, seine 83-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser in Merseburg und Halle gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Die Autobahn 38 wurde in Richtung Leipzig eine Stunde lang gesperrt.