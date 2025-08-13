Deutlich zu schnell soll der Fahrer unterwegs gewesen sein. Er und eine weitere Person wurden verletzt.

Bad Pyrmont - Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Bad Pyrmont (Landkreis Hameln-Pyrmont) nach einem Unfall mit seinem Wagen in einem Vorgarten gelandet und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Seine 46 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus.

Nach Polizeiangaben war das Auto zuerst gegen eine Mauer gefahren. Das Fahrzeug habe sich anschließend überschlagen und sei durch drei Vorgärten geschleudert worden, ehe es auf dem Dach zum Liegen kam. Dabei wurden den Angaben nach zwei Carports sowie ein geparktes Auto beschädigt. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, um seine Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.