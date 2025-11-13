Ein Mann wird auf der B 100 bei Braschwitz schwer verletzt, als sein Auto mit einem Lkw kollidiert. (Symbolbild)

Braschwitz - Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 100 bei Braschwitz (Saalekreis) ist ein Autofahrer schwerst verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß am Nachmittag gegen 15.00 Uhr im Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Halle (Saale). Der Mann kam in ein Krankenhaus, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Ob die Ampel an der Kreuzung in Betrieb war, werde noch ermittelt.

Das Auto wurde abgeschleppt, die Bergung des Lkw dauerte am Abend an. Eine Umleitung ist eingerichtet, laut Polizei ist diese bislang nicht überlastet. Die Straße musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.