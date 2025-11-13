Unfall Auto und Lastwagen stoßen zusammen – Mann schwerst verletzt
Warum kam es zum Unfall auf der B100? Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.
Braschwitz - Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 100 bei Braschwitz (Saalekreis) ist ein Autofahrer schwerst verletzt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß am Nachmittag gegen 15.00 Uhr im Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Halle (Saale). Der Mann kam in ein Krankenhaus, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Ob die Ampel an der Kreuzung in Betrieb war, werde noch ermittelt.
Das Auto wurde abgeschleppt, die Bergung des Lkw dauerte am Abend an. Eine Umleitung ist eingerichtet, laut Polizei ist diese bislang nicht überlastet. Die Straße musste durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.