Auto und Traktor brennen in Derenburg

Die Polizei ermittelt zu den beiden Bränden in Derenburg. (Foto-Archiv)

Derenburg - Am Samstag haben im Blankenburger Ortsteil Derenburg (Landkreis Harz) ein Traktor und ein Auto gebrannt. Es seien Brandermittlungen eingeleitet worden, teilte die Polizei mit. Am Nachmittag hat der Traktor den Angaben zufolge auf einem Firmengelände gebrannt - die Feuerwehr löschte.

Am Abend brannte ein Auto auf dem Marktplatz. Durch die Hitzeeinwirkung sei ein dahinterstehender Pkw ebenfalls beschädigt worden, hieß es. „Die genaue Brandursache ist in diesem Fall ebenfalls noch unklar. Der Pkw wurde zur Untersuchung beschlagnahmt“, so die Polizei.