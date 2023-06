Ilsenburg - Beim Auffahren auf die A36 bei Ilsenburg im Harz hat ein Auto auf dem Beschleunigungsstreifen ein Vorderrad verloren. Alle Radmuttern seien ersten Erkenntnissen zufolge offenbar zuvor vorsätzlich entfernt worden - keine von ihnen sei an der Unfallstelle gefunden worden, teilte die Polizei in Halberstadt am Sonntag mit. Es sei ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet worden. Zu einem Unfall mit anderen Beteiligten sei es wegen des gelösten Rades am Donnerstag nicht gekommen, hieß es. An der Vorderachse des Pkw sei ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden. Der 35-jährige Autofahrer sei unverletzt geblieben. Die Ermittlungen dauerten am Sonntag an.