Pockau-Lengefeld - Ein Autofahrer ist im sächsischen Erzgebirgskreis mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und in einem angrenzenden Gewässer versunken. Der Mann war am Samstagabend in der Gemeinde Pockau-Lengenfeld unterwegs, als er aus bisher unbekannten Gründen in einen Mühlteich fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der 75 Jahre alte Fahrer und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug geborgen und verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto trieb laut Polizei noch etwa 200 Meter weiter durch den Mühlgraben bis es mit schwerem Gerät geborgen werden konnte.