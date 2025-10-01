Nachdem die Polizei in Bad Bentheim den Diebstahl von Schokolade verhindert hat, fragen sich die Beamten, woher eine große Menge weiterer Tafeln stammt, die sie bei einer Frau gefunden haben.

Bad Bentheim - Die offenbare Vorliebe einer 24-Jährigen für Schokolade beschäftigt die Polizei in Bad Bentheim. Die junge Frau soll versucht haben, Schokoladentafeln im Wert von fast 600 Euro ohne zu bezahlen aus einem Verbrauchermarkt zu schaffen, teilte ein Polizeisprecher mit. Dafür hatte sie die Tafeln demnach in einer Tasche verstaut.

Polizisten nahmen den Fall am Montagnachmittag auf und ließen die Frau im Anschluss zunächst gehen. Die Beamten beobachteten den Angaben nach, wie die 24-Jährige zu einem geparkten Auto ging, in dem eine weitere Person wartete. Als die Polizisten das Auto kontrollierten, fanden sie darin neben diversen Hygieneartikeln auch zig Tafeln Markenschokolade mit einem Gesamtgewicht von 113 Kilogramm. Die Ware wurde sichergestellt - nun werde zur Herkunft und den Hintergründen ermittelt, hieß es.