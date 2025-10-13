In der kommenden Woche starten die Arbeiten an der neuen Ringbahnbrücke. Schon ab heute ist die A100 an der Stelle nachts gesperrt.

Berlin - Eine Woche vor Beginn der Bauarbeiten für die neue Ringbahnbrücke müssen sich Autofahrer auf der A100 auf Sperrungen in dem Bereich einstellen. Bis Freitag ist die Autobahn nachts von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Schmargendorf und Heckerdamm gesperrt, wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte. Die Anschlussstellen werden in dem Bereich demnach bereits um 20.00 Uhr geschlossen.

Grund für die Sperrung sind den Angaben zufolge die Demontage mehrerer Verkehrszeichenbrücken, die sich über die gesamte Breite der Fahrbahn erstrecken sowie Wartungsarbeiten am Tunnel Rathenauplatz. Da einige der Signalträger auch außerhalb der Fahrbahnränder montiert seien, sei ein gefahrloser Rückbau nur möglich, wenn der gesamte Querschnitt der Autobahn in diesem Abschnitt freigehalten werde. Auch weitere Arbeiten sollen bei der Gelegenheit durchgeführt werden.

Weitere Einschränkungen in den kommenden Monaten

Laut Autobahn GmbH sind die Bauarbeiten Teil der Baumaßnahmen an der Ringbahnbrücke, deren Neubau am kommenden Montag (20. Oktober) beginnt. Die Bauarbeiten werden in den kommenden Monaten weitere Einschränkungen für Autofahrer mit sich bringen. Die Projektgesellschaft Deges kündigte bereits umfangreiche Sperrungen am Autobahndreieck Funkturm von Ende Oktober bis Anfang November an.

Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke. Die Sperrungen gelten demnach vom 30. Oktober, 22.00 Uhr, bis voraussichtlich 3. November, 5.00 Uhr. Verkehrsteilnehmern wird geraten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Laut Deges wird es etwa von der Autobahn 115 keine Überleitung auf die A100 Richtung Hamburg sowie keine Abfahrt Richtung Halenseestraße Ost/Messedamm geben. Zudem entfällt die Möglichkeit, von der A100 aus Süden kommend über den Messedamm durch die Stadt zu fahren.