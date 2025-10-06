Ein junger Mann verliert am Steuer die Kontrolle, dann kracht er gegen einen Baum. Mit schwerem Gerät wird er von Rettungskräften aus den Trümmern seines Wagens befreit.

Selsingen - Ein Autofahrer ist im Landkreis Rotenburg von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach verlor der junge Mann im Ortsteil Parnewinkel aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über sein Auto. Durch den Aufprall wurde er in seinem Wagen eingeklemmt und musste von den Rettungskräften mit schwerem Gerät befreit werden.

Der Mann wurde am Montagnachmittag mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr machte am späten Abend keine Angaben dazu, ob Lebensgefahr bestand.

Bei dem Unfall hätten sich Trümmerteile mehrere Meter weit auf einem angrenzenden Acker verteilt. Während der Bergungs- und Räumungsarbeiten war die Kreisstraße 119 vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt.