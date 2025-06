Autofahrer fährt Dreijährigen in Neukölln an

Berlin - Ein 27-Jähriger hat in Berlin-Neukölln einen Dreijährigen mit seinem Auto angefahren. Das Kind kam nach dem Unfall am Sonntagnachmittag mit Verletzungen am Kopf und dem Verdacht auf einen Oberschenkelbruch ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin mitteilte. Das Kind soll demnach hinter einem geparkten Transporter auf die Straße gelaufen sein, der 27-Jährige fuhr das kleine Kind an. Der Dreijährige schleuderte daraufhin unter ein geparktes Auto, wie es hieß.