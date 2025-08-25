Ein 58-Jähriger kommt im Landkreis Helmstedt in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallt gegen einen Baum. Er stirbt an seinen Verletzungen.

Königslutter - Ein 58 Jahre alter Autofahrer ist auf der Landesstraße 290 im Landkreis Helmstedt tödlich verunglückt. Er sei mit dem Wagen in einer leichten Kurve von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Braunschweig sei am Montagmittag in einer Linkskurve aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts ausgeschert. Er war in Richtung Königslutter unterwegs.