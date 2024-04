Berlin - Am Sonntagabend ist ein 27-Jähriger mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Mann aus bisher ungeklärter Ursache in Berlin-Pankow von der Fahrbahn ab. Beim Zusammenstoß mit dem Baum erlitt der Mann Kopfverletzungen sowie Hautabschürfungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es. Der Wagen des jungen Mannes wurde vollständig zerstört, wie es hieß.