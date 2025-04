Autofahrer fährt Radfahrerin an - schwer verletzt

Die Frau wurde schwer an Kopf und Rumpf verletzt und kam ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Berlin - Beim Linksabbiegen hat ein Autofahrer eine Radfahrerin auf dem Gehweg angefahren. Die Frau wurde schwer an Kopf und Rumpf verletzt und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der 43-Jährige wollte demnach am Freitagnachmittag in Berlin-Wannsee von einer Straße auf ein Grundstück abbiegen. Dabei habe er die 54-Jährige übersehen. Sie stürzte über die Motorhaube.