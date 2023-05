Leipzig - Ein 19-Jähriger Autofahrer hat sich in Leipzig einer Verkehrskontrolle entzogen und dann einen Unfall mit einem Schaden von rund 30.000 Euro gebaut. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der junge Mann am Montagabend im Ortsteil Dölitz-Dösen bei der Kontrolle stark beschleunigt und die Polizei abgehängt. Als die Beamten wenig später zwei Fußgänger in der Nähe kontrollierten, stellten sich diese als die Insassen des Fluchtautos heraus.

Der 19-Jährige und die 18-jährigen Beifahrerin waren mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen, hatten eine Hecke sowie eine Umzäunung durchbrochen und waren an einem Anbau zum Stehen gekommen. Dann ließen die beiden das Auto stehen und flüchteten zu Fuß weiter. Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer Cannabis konsumiert hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den 19-Jährigen aufgenommen.