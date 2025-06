Autofahrer flüchtet vor Polizei - Beifahrer greift Beamte an

Jever - Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist in Jever (Landkreis Friesland) mit einem Wagen vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Beamter in seiner Freizeit am Sonntagmorgen ein Fahrzeug mit auffälliger Fahrweise bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf. Der 26 Jahre alte Fahrer kam kurze Zeit später mit seinem Fahrzeug vor Sperrpfosten auf einem Supermarktparkplatz zum Stehen und konnte festgenommen werden. Er hatte keine Fahrerlaubnis und benutzte das Auto ohne Wissen der Halterin, hieß es.

Sein 30 Jahre alter Beifahrer, ebenfalls stark alkoholisiert, fiel zunächst durch Pöbeleien auf und wurde vom Einsatzort verwiesen. Knapp zwei Stunden später soll er zwei Passanten mit einer Glasflasche bedroht und attackiert haben. Bei der anschließenden Festnahme spuckte er die Polizisten an und wehrte sich den Angaben zufolge derart heftig, dass die beiden Beamten dabei leicht verletzt wurden. Der Mann kam in Gewahrsam.

Gegen beide Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet – unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.