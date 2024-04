Schkopau/Merseburg - Im Saalekreis ist ein Autofahrer vor einer Polizeikontrolle davongerast und später zu Fuß geflüchtet. Die Beamten hatten den Wagen am Samstag gegen 1.00 Uhr kontrollieren wollen, teilte die Polizei in Halle mit. Der Fahrer fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Wenig später wurde das Fahrzeug in Merseburg gefunden. Der Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht. Weitere Insassen blieben vor Ort. Die Polizei ermittelt.