Chemnitz - Zwei Biker in Chemnitz sollen nach Angaben der Polizei einen Autofahrer angegriffen und verletzt haben. Zunächst seien sie dicht auf das Fahrzeug des 41-Jährigen aufgefahren, hätten gehupt und beleidigend gestikuliert, teilte die Polizei mit. Auf einem Parkplatz hätten die Motorradfahrer dann das Auto des Mannes blockiert. Einer von beiden habe gegen die Fahrertür getreten, eine hintere Tür geöffnet und dem Fahrer gegen den Hinterkopf geschlagen. Als dieser die Polizei rufen wollte, habe der Komplize ihm das Handy entrissen und es auf den Boden geworfen. Die Angreifer seien dann auf ihren Motorrädern davongefahren, so die Polizei. Zum Motiv des Angriffs war zunächst nichts bekannt.