Ein Auto kommt in Nordsachsen von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Für den Fahrer gibt es keine Rettung.

Autofahrer in Nordsachsen tödlich verunglückt

Ein Autofahrer ist in Nordsachsen bei einem Unfall ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Zschepplin - Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall in Nordsachsen ums Leben gekommen. Wie die Polizei miteilte, kam er am Samstagnachmittag zwischen Eilenburg und Zschepplin mit seinem Fahrzeug von der Bundesstraße 107 ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der 28-Jährige starb an der Unfallstelle. Weshalb das Auto von der Straße abkam, war zunächst ungeklärt.