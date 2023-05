Krauschwitz - Ein betrunkener Autofahrer ist in Krauschwitz (Landkreis Görlitz) mit einem 48 Jahre alten Motorradfahrer kollidiert. Wie die Polizei Görlitz am Sonntag mitteilte, wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Der Mann war laut Polizei am Samstagnachmittag mit einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs, als der Autofahrer ihnen entgegenkam und mit seiner Maschine zusammenstieß.

Der 44 Jahre alte Autofahrer hielt laut Polizei nicht an, sondern fuhr weiter. Ein anderer Motorradfahrer habe ihn verfolgt, so dass die Beamten ihn stellen konnten. Sie ermittelten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 3,86 Promille. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher. Den Autofahrer erwarten Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

An anderer Stelle in Sachsen stellte die Polizei ebenfalls einen hohen Alkoholwert fest, teilte die Polizei Zwickau am Sonntag mit. Der Atemalkoholtest bei einem Lastwagenfahrer, der auf der Autobahn 72 bei Zwickau in Schlangenlinien fuhr, zeigte 3,18 Promille an. Der Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Der Mann muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.