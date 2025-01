Ein lauter Knall schreckt die Mitarbeiterinnen auf. Beim Abbiegen ist ein junger Autofahrer in Nordenham zu schnell unterwegs. Der Wagen kracht in das denkmalgeschützte Zeitungsgebäude.

Autofahrer kracht beim Abbiegen in Zeitungsgebäude

Nordenham - Bei einem misslungenen Abbiegemanöver ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen ein Zeitungsgebäude in Nordenham (Landkreis Wesermarsch) geprallt. Der Fahrer und seine beiden Mitfahrer im Alter von 17 und 18 Jahren trugen leichte Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilte.

In einem Bericht der betroffenen „Kreiszeitung Wesermarsch“ hieß es, die Mitarbeiterinnen im Kundencenter hätten am Mittwochnachmittag plötzlich einen lauten Knall gehört. „Draußen war ein Auto in die Hauswand des unter Denkmalschutz stehenden KZW-Gebäudes gekracht“, teilte die Zeitung weiter mit.

Der junge Fahrer wollte nach Polizeiangaben zuvor an einer Kreuzung links abbiegen. Dabei sei er zu schnell unterwegs gewesen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Schaden an Auto und Gebäude beträgt den Angaben nach rund 10.000 Euro.