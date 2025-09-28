Bei Verkehrskontrollen fallen der Polizei in Salzgitter mehrere Betrunkene auf. Vor allem ein 40-Jähriger hat reichlich Promille.

Salzgitter - Mit immerhin 3,85 Promille laut Atemtest hat die Polizei in Salzgitter einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Eine Blutprobe sei am Samstagabend bei dem 40-Jährigen angeordnet, sein Führerschein sei beschlagnahmt worden, teilte die Behörde mit. Ein Strafverfahren gegen den betrunkenen Mann wurde eingeleitet. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kann ein Alkoholwert über drei Promille lebensbedrohlich bis tödlich sein.

Bei einer Kontrolle fiel den Beamten noch ein weiterer Betrunkener auf: Bei einem Radfahrer wurde in der Nacht zum Sonntag ein Atemalkohol von 2,55 Promille festgestellt. Es kam ebenfalls zum Bluttest - und zum Strafverfahren.