Die Polizei stoppt bei einer Verkehrskontrolle einen Autofahrer. Und wird gleich mehrfach fündig.

Von dpa 26.12.2025, 13:44
Die Polizei hat einen Autofahrer mit mehr als drei Promille am Steuer erwischt. (Symbolbild)
Die Polizei hat einen Autofahrer mit mehr als drei Promille am Steuer erwischt. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Hüde - Die Polizei hat einen Autofahrer mit mehr als drei Promille am Steuer im Landkreis Diepholz gestoppt. Der 26-Jährige hatte zudem keinen Führerschein, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war bei einer Verkehrskontrolle in Hüde am Abend vor Weihnachten angehalten worden. Der Atemalkoholwert lag demnach bereits bei 3,14 Promille. Der Fahrer kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.