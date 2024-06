Oldenburg - Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 45-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen in Oldenburg ein Polizeifahrzeug gerammt. Gegen den Mann wird wegen Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der zivilen Streifenwagenbesatzung war das Auto in der Nacht zum Sonntag aufgefallen. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug, das schließlich mit Warnblinklicht hielt. Als der Polizeiwagen dahinter stoppte, fuhr der 45-Jährige rückwärts gegen ihn. Danach fuhr er weiter. Nach einigen hundert Metern hielt er erneut. Zusammen mit herbeigerufenen Beamten sollte der Mann kontrolliert werden. Dieser habe sich anfangs dagegen gewehrt, sodass er zu Boden gebracht wurde. Dabei habe er leichte Verletzungen erlitten, die ambulant im Krankenhaus behandelt wurden. Die Blutprobe wies einen Atemalkoholwert von 2,14 Promille auf.