Mitten in der Nacht kommt in Ostfriesland ein Wagen von der Straße ab. Mehrere Menschen werden schwer verletzt. Nun gibt es eine traurige Nachricht.

Südbrookmerland - Nach einem Autounfall mit mehreren Schwerverletzten in der ostfriesischen Gemeinde Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist der Fahrer des Wagens in einer Klinik an seinen Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei mit. Der 32-Jährige war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und in einer Rechtskurve gegen einen Baum geprallt.

Wie es zu dem Unfall kam, ist weiterhin unklar. Der Unfallhergang werde noch untersucht, sagte eine Polizeisprecherin. Klar sei, dass nur das Auto des 32-Jährigen an dem Unfall beteiligt war.

Der Fahrer und seine 32 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Ein 47 Jahre alter Mann, der auch im Auto saß, wurde schwer verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. Rund 70 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.