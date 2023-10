Bruchhausen-Vilsen - Bei einem schweren Unfall zwischen zwei Autos in Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz ist ein Autofahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach am Samstagmittag mit seinem Wagen in einer leichten Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Dort prallte das Auto in ein entgegenkommenden Wagen. Dessen Fahrer wurde leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt.