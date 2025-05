Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte: Auf einer Bundesstraße im Kreis Coesfeld ist am Abend ein Autofahrer tödlich verunglückt.

Dülmen - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 474 in der Nähe von Dülmen (Kreis Coesfeld) ist am Abend ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 59-Jährige aus dem niedersächsischen Sande kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Helfer zogen den Mann aus dem Auto leisteten Erste Hilfe, für den 59-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar - die Ermittlungen dauerten an, teilte die Polizei mit.