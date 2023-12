Zwei Unfallautos stehen am Abend auf der L392 in der Region Hannover.

Barsinghausen - Nach einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf der L392 in Barsinghausen bei Hannover ist einer der Fahrer gestorben. Er erlag seinen Verletzungen trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Der Fahrer des anderen Wagens sei schwerverletzt von einem Rettungshubschrauber abgeholt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Ein drittes Auto war ebenfalls an dem Unfall beteiligt. Zwei Insassen darin sind nach Angaben des Sprechers leicht verletzt worden. Die Unfallursache werde ermittelt.