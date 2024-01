Bernburg - Ein Autofahrer ist nach einem Unfall in Bernburg (Salzlandkreis) am Mittwochmorgen gestorben. Der 71-Jährige kam mit seinem Wagen vor einem Supermarkt nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Zaun eines Heizhauses, wie die Polizei mitteilte. Zeugen und Rettungskräfte leisteten demnach sofort erste Hilfe, anschließend wurde er in eine Notaufnahme gebracht. Allerdings starb der Mann. Ersten Erkenntnissen zufolge könne eine medizinische Ursache der Grund für den Unfall sein, hieß es.